В память о каторге Достоевского в Омске откроется спецпрограмма «Золотой маски»

Программа открывается в городе в пятницу, сообщает ТАСС.

В Омске Достоевский провел несколько лет на каторге. К 200-летию знаменитого русского писателя в городе стартует проект «Достоевский и театр», рассказала журналистам генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина.

Все представленные в рамках проекта постановки созданы по произведениям Достоевского.

Официальная программа проекта откроется в Омске 22 мая спектаклем «Страсти по Фоме» Театра Наций. В рамках фестиваля будут также представлены постановки «Братья Карамазовы» Малого драмтеатра — Театра Европы, «Кроткая» от МТЮЗ, «Преступление и наказание» от театра «Приют комедианта», «По ту сторону греха» театра балета Бориса Эйфмана и премьера Омского академического театра драмы «Свидригайлов. Сны».

Как отметил Директор омского музея им. Достоевского и известный исследователь творчества писателя Виктор Вайнерман, Федор Достоевский начинал творческий путь именно с драм. Направленность на драматургию осталась в творчестве писателя навсегда, отметил он.