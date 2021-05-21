Цискаридзе обвинил «бесталанных управленцев» в утрате престижа русским балетом

21.05.2021
Цискаридзе завил, что причиной того, что русский балет теряет свое мировое признание, становятся неправильные кадровые решения при назначении на руководящие должности в администрациях театров.
«Когда о наших артистах говорил весь мир, прежде всего, театры возглавляли те люди, которые сами были гениями, которые были гениальными балетмейстерами, гениальными артистами в прошлом», — заявил Цискаридзе. Сегодня же, по его словам, на местах сидят «середняки», никому не известные люди, которые управляют действительно одаренными людьми и губят их.
Проблема известности российских артистов будет сохраняться, пока не поменяется кадровая политика в учреждениях культуры России, добавил Цискаридзе.
Фото: кадр из фильма "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева"