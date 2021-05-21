Цискаридзе обвинил «бесталанных управленцев» в утрате престижа русским балетом

Свое мнение ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой высказал журналистам во время марафона «Новое знание».

Цискаридзе завил, что причиной того, что русский балет теряет свое мировое признание, становятся неправильные кадровые решения при назначении на руководящие должности в администрациях театров.

«Когда о наших артистах говорил весь мир, прежде всего, театры возглавляли те люди, которые сами были гениями, которые были гениальными балетмейстерами, гениальными артистами в прошлом», — заявил Цискаридзе. Сегодня же, по его словам, на местах сидят «середняки», никому не известные люди, которые управляют действительно одаренными людьми и губят их.

Проблема известности российских артистов будет сохраняться, пока не поменяется кадровая политика в учреждениях культуры России, добавил Цискаридзе.





Фото: кадр из фильма "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева"