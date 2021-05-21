Фестиваль «Звезды белых ночей» в Петербурге откроется балетом «Лебединое озеро»

Смотр пройдет с 27 мая по 18 июля 2021 года, сообщили в Мариинском театре.

Балет «Лебединое озеро» Чайковского, опера «Манон Леско» Пуччини и концерт французского пианиста Пьера-Лорана Эмара откроют 27 мая фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей». Главный музыкальный фестиваль петербургского лета продлится до 18 июля.

Все лучшее и новое, что было сделано артистами в сезоне, премьеры, выступления приглашенных звезд, сольные концерты выдающихся вокалистов и инструменталистов и вечера камерной музыки ждут публику фестиваля.

Оперу «Орлеанская дева» Петра Чайковского ставят в Мариинском впервые с 1945 года. Сюжет из рыцарских времен, четыре больших акта с балетным дивертисментом, эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов и людей, молитвы, торжественные процессии: «Орлеанская дева» — grand opèra во французском вкусе.

Новую зрелищную постановку готовит режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым. В образе Иоанны выйдут Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова и Юлия Маточкина. Представления пройдут 28 и 29 мая, 5, 12 и 18 июня.

«Тангейзер» Рихарда Вагнера станет новой режиссерской версией на новой сцене театра. Девятая по счету опера в вагнеровском проекте Мариинского театра (премьера в Концертном зале прошла в 2019 году) теперь переезжает на сцену Мариинского-2. Команда постановщиков во главе с режиссером Вячеславом Стародубцевым фактически создает новую версию спектакля. Постоянное обновление у «Тангейзера» написано на роду: Вагнер сочинил эту оперу в 1845-м году и в течение всей жизни много раз к ней возвращался. Даты представлений: 17 июня и 20 июня.

«Лакме» Лео Делиба — шедевр французского музыкального театра XIX века, который ставят в расчете на колоратурных сопрано, способных исполнять тончайшие вокальные орнаменты и теплую, наполненную истинно французским шармом кантилену. В образе индианки Лакме готовятся выйти Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина и Антонина Весенина. Спектакль ставит француженка Изабель Парсьо-Пьери. Премьерные представления состоятся 26 и 27 июня.

«Байка», «Мавра» и «Поцелуй феи» — три сочинения Стравинского, написанные в 1920-е годы, которые составят единый спектакль. «Байка» — «веселое представление с пением и музыкой». «Мавра» — опера. «Поцелуй феи» — балет. Их относят к разным периодам работы композитора, русскому и неоклассическому, но это деление условно: Стравинский во всех сочинениях остается собой.

Ставит вечер лауреат «Золотой маски» 2021 года хореограф Максим Петров. С ним работают художницы Альона Пикалова и Юлдус Бахтиозина, художник по свету Константин Бинкин. Премьера приурочена к Году Стравинского в Мариинском театре и будет представлена 11 и 14 июля.

Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра.