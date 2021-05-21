Музей Отечественной войны 1812 года представит выставку об Альбрехте Дюрере

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

21 мая исполняется 550 лет со дня рождения немецкого художника, гравера и графика. В годовщину этого события музей представит гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии.

Экспозиция, содержащая уникальные гравюры мастера, дополнена предметами из коллекции Государственного Исторического музея, которые призваны поддержать атмосферу родной Дюреру Германии.

На выставке также можно будет увидеть уникальные деревянные распятия, сундук работы немецких мастеров в стиле Ренессанса и другие предметы рубежа XV–XVI вв. Посетителям представится возможность ознакомиться с нумизматическими редкостями. На родине художника с начала XV века чеканились золотые и серебряные монеты, которые можно увидеть на выставке.

В одном из залов наряду с работами Дюрера можно осмотреть турнирный доспех Иоахима II Гектора Гогенцоллерна, курфюрста Бранденбургского. Выставку дополняют выдающиеся образцы средневековой картографии из мастерской Блау. Их атласы были самыми дорогими голландскими печатными произведениями XVII века, а издатели являлись официальными картографами Ост-Индской компании.