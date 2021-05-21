Кинокритик Евгений Баженов назвал потенциально успешные жанры российского кино

Известный под псевдонимом BadComedian видеоблогер ответил на вопросы издания News . ru .

По мнению Баженова, российский кинематограф в целом неконкурентоспособен по отношению к зарубежным фильмам, особенно голливудским. Тем не менее, по его словам, в некоторых жанрах у России есть шанс представить конкурентоспособный продукт.

«Может быть, нишевые ужастики, невысокобюджетное кино, вполне может победить в конкуренции, особенно в комедиях», — считает видеоблогер. По его словам, это не зависит от уровня реализации, успех может прийти и к «низкопробным» фильмам.

Баженов отметил, что отечественные комедии порой получают неплохие сборы, даже перебивая продукцию Marvel. В пример он привел фильм «Холоп».



