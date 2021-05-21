Столетие Григория Чухрая отметят марафоном его фильмов

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Советскому режиссеру Григорию Чухраю исполнится 100 лет 23 мая. Несмотря на небольшую фильмографию, он стал одним из самых известных в мире советских режиссеров, отмечается в сообщении.

Фильмы Чухрая показывали на Каннском фестивале, а «Баллада о солдате» была номинирована на Оскар. 23 мая телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» представит его три картины.

В их числе дебютный фильм о гражданской войне «Сорок первый», драма «Баллада о солдате» и фильм «Чистое небо» о летчике, выжившим в плену.

Григорий Чухрай родился 23 мая 1921 года. Прошел Великую Отечественную войну, получил несколько ранений. Окончил режиссерский факультет ВГИК. Умер в 2001 году, похоронен на Ваганьковском кладбище.