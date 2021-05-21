Мария Миронова упрекнула Зеленского за включение в «черный список»

Актриса раскритиковала решение украинского президента в своем Instagram .

В своем аккаунте соцсети Миронова подвергла критике решение президента Украины Владимира Зеленского, принятое в отношении российских артистов под предлогом обеспечения национальной безопасности страны. Некоторое время назад артистка была включена в список «неблагонадежных» лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

По словам актрисы, решение Зеленского выглядит очень несерьезно. Миронова заверила, что никогда не была в Крыму, а ее бабушка родом из Кривого Рога.

«Володя Зеленский, остановись!» — призвала Миронова.

Подписчики актрисы поддержали ее призыв. По их словам, решение президента Украины является абсурдным.

В число «неблагонадежных» также попали актеры Игорь Петренко и Игорь Копылов.