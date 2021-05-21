Казахстанский актер Фархат Абдраимов умер в 55 лет

21.05.2021
Смерть актера наступила около двух часов ночи в одной из гостиниц Тбилиси. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца.
Актер находился в Грузии вместе со съемочной группой с 16 мая.
Фархат Абдраимов снялся во многих картинах и сериалах, принимал участие в совместных казахстанско-российских проектах. Самую большую известность принесла ему работа в фильме «Фара». После него Абдраимов получил награду за лучшую мужскую роль на Московском международном кинофестивале.
Также снимался в фильмах «Сказ о розовом зайце», «Ирония любви» и в сериале «Застава».
Фото: National Production Center of the Republic of Kazakhstan (1999)