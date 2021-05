Казахстанский актер Фархат Абдраимов умер в 55 лет

Артист скончался на съемках в Грузии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.

Смерть актера наступила около двух часов ночи в одной из гостиниц Тбилиси. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца.

Актер находился в Грузии вместе со съемочной группой с 16 мая.

Фархат Абдраимов снялся во многих картинах и сериалах, принимал участие в совместных казахстанско-российских проектах. Самую большую известность принесла ему работа в фильме «Фара». После него Абдраимов получил награду за лучшую мужскую роль на Московском международном кинофестивале.

Также снимался в фильмах «Сказ о розовом зайце», «Ирония любви» и в сериале «Застава».