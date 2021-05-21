Краеведческий музей в Калязине из церкви переедет в купеческий дом XIX века

Реставрационные работы пройдут до 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства области.

Калязинский краеведческий музей в Тверской области был создан более 100 лет назад. Для его размещения было выбрано здание церкви, построенной в 1781 году.

В течение 2021-2022 годов будет завершено проектирование и проведение работ по восстановлению Дома купцов Полежаевых, в который переедет музей, говорится в сообщении.

Примерная стоимость работ составит около 150 млн рублей. Они будут потрачены на обновление внутренней и наружной отделки здания, замену коммуникаций и благоустройство территории, которая войдет в туристический квартал Калязина.

В настоящее время идет разработка концепции экспозиции обновленного музея, здесь будут размещены разделы археологии Верхнего Поволжья, рассказ об истории Свято-Троицкого Макарьева монастыря, о жизни усадеб Калязинского уезда, об этнографии и истории местных промыслов края.

Дом Купцов Полежаевых был построен в конце XVIII — начале XIX века. Жившие здесь купцы торговали хлебом в Тверской губернии и за ее пределами, получили почетное потомственное гражданство Калязина. В их двухэтажном доме в начале XX века размещалось механико-техническое училище, переехавшее позднее в другое здание.

Фото: kalyazinru.ru