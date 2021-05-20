Фестиваль искусств имени Сахарова в Нижнем Новгороде пройдет с небывалым размахом

Об этом рассказала журналистам худрук Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича Ольга Томина.

Фестиваль пройдет с 21 мая по 3 июня в Нижнем Новгороде. Смотр будет приурочен к 100-летию со дня рождения советского академика.

Участниками фестиваля станут более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусства, отметила Тамина. По ее словам, такого масштаба фестиваль еще никогда не приобретал.

В числе участников будут выступать крупные коллективы с интересными программами, в том числе гости из Италии, Франции, Германии и Нидерландов. На фестивале впервые выступят два приглашенных оркестра — Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова и Российский национальный оркестр.

Также впервые выступят два хора, Хоровая капелла России имени Юрлова и Камерный хор «Нижний Новгород». В числе участников фестиваля будут 10 солистов, в том числе Сергей Ролдугин (виолончель), Денис Мацуев (фортепиано), Виталий Ватуля (саксофон) и Рудольф Бухбиндер (фортепиано).

На фестиваль приедут и семь дирижеров, в том числе Александр Скульский, Владимир Юровский и Геннадий Дмитряк. Также будет 7 вокалистов, в том числе Станислав Мостовой, Светлана Лачина и Евгения Сегенюк.