Археологи объяснили, почему 4000 лет назад в Англии хоронили вверх ногами

Исследование ученых опубликовано в журнале A ntiquity.

Ученым Кембриджского университета удалось найти объяснение загадочным перевернутым захоронениям бронзового века, большое количество которых было найдено на территории Великобритании. По мнению авторов исследования, такая необычная погребальная практика была связана с религиозными представлениями о загробном мире.

По информации ученых, для того, чтобы сделать такой вывод, изучалась не одна конкретная гробница, а сотни. Захоронения представляют собой небольшие курганы, в каждом из которых находилась погребальная урна — кенотаф — правильной конической формы. Останки людей были помещены в них вертикально, вверх ногами.

Ученые обратили внимание, что все захоронения были сделаны на небольшой глубине и присыпаны сверху довольно тонким слоем земли. Возникает впечатление, что умершего старались разместить ногами как бы на нижней стороне поверхности.

Авторы исследования использовали теорию концептуальных метафор, предложенную более десяти лет назад другими учеными. Согласно этой точке зрения, в бронзовом веке люди верили в то, что умереть — это значит не только сменить физическое состояние, но и перейти из нашего мира в некое нематериальное царство, существующее подобно зеркальному отражению нашего мира.

Первая из основных метафор, которые воплощали устроители перевернутых захоронений, заключается в том, что мертвые находятся в подземном мире, под курганом. Вторая метафора в том, что мертвые ходят по земле так же, как и живые, только с другой стороны поверхности.

Поэтому устроители древних захоронений старались погребать мертвецов так, чтобы они после погребения не «упали» на землю, а сразу встали на ее поверхность, только уже в другом, «отраженном» мире. Согласно этой точке зрения, земная поверхность является границей между двумя мирами.

Эта идея нашла параллели и в этнографии другого региона. По преданиям саамов, их перевернутый мир Джабмеайно также находился под землей, как отражение реального.

Изученные археологами курганы были созданы на территории современной Великобритании в период с 2100 по 1500 год до нашей эры. В самых ранних гробницах останки людей находились в положении сидя. Около 2100 года до нашей эры здесь возникли кремационные захоронения, а с 1800 по 1500 год перевернутая форма была единственным способом захоронения мертвецов.

Фото: Oxford Archaeology & Urban and Civic Plc., Antiquity