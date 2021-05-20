В Петербурге представят выставку иллюстраций Кустодиева к произведениям Некрасова

Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью Всероссийского музея а.с. Пушкина.

Экспозиция открылась в музее-усадьбе Державина к 75-летию открытия Мемориального музея-квартиры Некрасова. Посетители могут увидеть акварельные иллюстрации к произведениям Николая Некрасова, написанные Борисом Кустодиевым.

Также вниманию гостей представлены детские рисунки поэта Николая Добролюбова. В числе других экспонатов — прядь волос писателя Николая Чернышевского, акварели к произведениям Александра Вахрамеева и Константина Савицкого.

Произведения стали первыми экспонатами музея поэта, открывшегося в 1921 году. Гости экспозиции могут также увидеть автографы Некрасова на его письмах к Николаю Холшевникову, инспектору корпуса лесничих, который был знакомым поэта по охоте.

Перед залом выставки установлены более 20 планшетов с видеорядом, составленным из предметов музей Некрасова, документов и цитат из писем поэта, а также воспоминаний современников. Представлены путеводители разных лет, фотографии фрагментов экспозиционных залов музея квартиры.

Сейчас Мемориальный музей-квартира Некрасова закрыт на ремонт и реставрацию.

Фото: grafika.ru