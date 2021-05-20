Опубликованы фото со съемок нового сериала «Кулагины»

Информацию распространила Дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия».

Съемки многосерийного детектива «Кулагины» для телеканала «Россия» проходят в Москве. Сериал расскажет о сложных отношениях отца и дочери, которые работают вместе над расследованием преступлений и одновременно пытаются распутать клубок взаимных обид.

Алиса Кулагина (Алена Спивак) — начальник экспертной группы отдела по работе с нераскрытыми преступлениями. Новенькие майорские погоны на плечах, благодарность министра и уважение коллег — это на службе, а за пределами конторы — несложившаяся женская судьба, говорится в сообщении.

Единственный родной человек Алисы — отец Леонид Кулагин (Леонид Кулагин), знаменитый в прошлом адвокат. Но с ним трудно найти общий язык: Алиса не может простить отцу, что между работой и семьей он всегда выбирал работу. Сейчас Кулагин назначен куратором отдела Алисы, так что поводов для конфликтов только прибавилось.

Режиссерами многосерийного фильма «Кулагины» для телеканала «Россия» стали Юрий Попович и Роман Жигалов. В главных ролях сыграли Леонид Кулагин, Алена Спивак, Дмитрий Блохин, Дмитрий Бедерин, Татьяна Лянник, Виктория Фишер, Валерий Сторожик, Филипп Бажин, Алексей Вакулов.

Фото предоставлено телеканалом «Россия»