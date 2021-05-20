Театр имени Наталии Сац представит премьеру детской оперы-сказки «Красная шапочка»

Постановку покажут 29 и 30 мая на Малой сцене, сообщила пресс-служба театра.

Худрук театра режиссер Георгий Исаакян вместе с художниками Валентиной Останькович и Филиппом Виноградовым представляют спектакль по опере-сказке Цезаря Кюи «Красная шапочка», созданной композитором в 1911 году. Новая работа Театра Сац станет первой постановкой в постреволюционной истории России этой оперы русского классика, написанной композитором специально для наследников российского престола и предназначенной для исполнения в придворном театре, говорится в сообщении.

«Когда мы взяли дореволюционное издание партитуры Кюи, то обнаружили, что посвящена она цесаревичу Алексею и, вероятно, предназначалась композитором для домашнего спектакля в царской семье: неслучайно все партии в опере написаны для женских голосов. Возможно, предполагалось, что исполнять их должны были сестры и гувернантки царевича», — рассказал Георгий Исаакян. По его словам, авторы постановки решили поиграть в домашний театр — трогательный и немного наивный, все роли в котором исполняют члены одной семьи, пусть и царской, игрушки из детской становятся частью сценического действия, двуглавый орел — простой лесной птичкой, а ковер на полу — картой таинственного леса.

Над спектаклем работают музыкальный руководитель и дирижер Сергей Михеев, режиссер – Георгий Исаакян, художники-постановщики Валентина Останькович и Филипп Виноградов, художник по свету Евгений Ганзбург. Музыкальную редакцию для камерного оркестра сделал Владимир Белунцов.

Начало спектаклей — в 13:00 и в 17:00.





Фото: teatr-sats.ru