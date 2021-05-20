Денисова пещера включена в список особо ценных объектов культурного наследия России

Такое решение приняло правительство РФ.

Денисова пещера находится в живописной долине реки Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Она стала известна на весь мир после того, как в ней нашли фалангу мизинца девочки.

Секвенирование ДНК показало, что косточка принадлежала еще не совсем человеку современного вида, но уже и не неандертальцу. Подвид получил название Денисовского человека, а само открытие стало сенсацией.

За прошедшие годы археологи нашли в пещере останки еще 4 денисовцев, 2 неандертальцев и девочки-метиса двух подвидов людей.

Историческое значение объекта является выдающимся, это обусловлено его масштабностью и уникальностью природного и культурного ландшафта, разнообразием культурных остатков, начиная от раннего палеолита до пиктографического времени, отмечается в сообщении правительства Алтайского края.

Включение пещеры в число особо ценных объектов культурного наследия усилит узнаваемость региона и его интерес к нему, отмечается в сообщении.