Летний кинотеатр «Москино» откроется сборником короткого метра «Канны-2020 Special Edition»

Об этом сообщили в пресс-службе киносети.

Открытие киносети «Москино» состоится 22 мая. В репертуар летнего кинотеатра вошли произведения в жанре авторского кино, фестивальные премьеры, новинки проката и классика мирового кинематографа.

Фильмы будут показываться на языке оригинала с русскими субтитрами.

В первую неделю работы в афише «Москино Музеон» — байопик о создательнице мумми-троллей «Туве», а также комедия Владимира Котта «Конец света». Зрители увидят криминальную мелодраму Вонга Карвая «Чунгкинский экспресс», определившую киноязык 1990-х, драму «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и мультфильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе».