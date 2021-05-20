Композитор Виктор Дробыш констатировал отсутствие музыки в «Евровидении»

Об этом музыкальный продюсер заявил в беседе с NEWS.ru.

Дробыш считает, что музыки в международном песенном конкурсе «Евровидение» осталось крайне мало. Тем не менее России не нужно отказываться от участия в нем, отметил он.

По словам композитора, нет смысла много говорить на эту тему. «Евровидение» — не такое событие, как чемпионат мира или Европы по футболу, и вообще «не музыка по большому счету».

«Евровидение» сузилось до уровня повода провести время, за спагетти, за сосисками или с бутылкой водки, заявил музыкальный продюсер.

В свое время Дробыш был одним из композиторов песни Party for Everybody, которую исполнили «Бурановские бабушки» и заняли на «Евровидении-2012» второе место. Продюсер сотрудничает с такими деятелями российского шоу-бизнеса, как Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс и другие.