Сибирский фестиваль искусств «Тарская крепость» пройдет в июле

Смотр состоится 30 и 31 июля, сообщили организаторы.

На данный момент в оргкомитет смотра поступили сотни заявок со всей России. По условиям конкурса, прием будет завершен 5 июля.

Инициаторами фестиваля стали известный рэп-музыкант Андрей Бледный (25/17, «Лед 9»), писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, руководитель проекта «Культурный фронт — За Правду» Дмитрий Кузнецов. Партнерами «Тарской крепости» выступили Фонд президентских грантов, министерство культуры Омской области и АНО «Русский лес».

Фестиваль пройдет на малой родине Андрея Бледного — в городе Тара Омской области. По словам Андрея, миссия мероприятия — в поддержке молодых талантов из глубинки. «Для меня важно, чтобы талантливая молодежь, выросшая на тех же улицах, что и я, имела возможность реализовать свои творческие идеи. Мне легко поставить себя на их место, я понимаю их амбиции, их проблемы. Поэтому если я могу чем-то помочь, то с радостью это сделаю», — говорит музыкант.

В свою очередь, Захар Прилепин подчеркивает евразийскую концепцию «Тарской крепости»: «Тара находится в самом сердце евразийского континента, и это, безусловно, отражается в мироощущении и творчестве местных поэтов, музыкантов и художников. Подобные тенденции необходимо поддерживать и развивать».

Захар Прилепин анонсировал участие в фестивальной программе мыслителей «евразийского» направления — писателей Германа Садулаева и Павла Зарифуллина. Также в работе литературной площадки «Тарской крепости» примут участие известный прозаик Роман Сенчин и литературный критик Алексей Колобродов.

Двухдневная программа будет концептуально разделена, хоть и с некоторой долей условности: 30 июля пройдут просветительские мероприятия — лекции, семинары и презентации; 31 июля — развлекательные.

Представительной выглядит и команда музыкальных хедлайнеров фестиваля, в направлениях от русского рока и рэпа до авангардного джаза: 25/17, «Калинов Мост», «Грот», Drummatix, «Заточка», Сергей Летов, Дарья Рыжикова. Организаторы сообщают, что известные исполнители будут также арбитрами музыкального конкурса.

Все подробности можно узнать на сайте фестиваля https://tara-fest.ru.