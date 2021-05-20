Акунин допустил возвращение Фандорина в новых книгах

Об этом писатель заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Воскрешать Фандорина в новых произведениях, действие которых будет происходить после окончания романа «Не прощаюсь», Акунин не будет. «А рассказывать какие-то истории из его полной приключений жизни — да», — сказал автор.

Читатели смогут услышать о новых приключениях Фандорина в формате аудиоспектакля, отметил Акунин. По его словам, писать роман про Эраста Фандорина ему уже неинтересно, так как ничего нового для себя в этом формате он уже не может открыть.

Однако сделать аудиокнигу или аудиоспектакль о новых приключениях Фандорина Акунин был бы не прочь. «Кроме того, я уже вижу, что все вокруг в этот период стали слушать аудиокниги, аудитория невероятно выросла. В данном случае я и читатель находимся примерно на одной волне», — отметил он.

Персонаж Фандорина может появиться в новеллах сборника «Самоучитель по беллетристике», который сейчас готовит писатель. По его словам, в книгу войдут 10 уроков с историями и заданиями от автора.



