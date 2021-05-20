Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева приедет с гастролями в Абхазию

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Выступления коллектива состоятся 25 и 26 мая в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба в Сухуме. Ансамбль исполнит программу «Танцы народов мира», в которую войдут танцевальные композиции, созданные выдающимся хореографом Игорем Моисеевым.

В их числе русский танец «Лето», «Калмыцкий танец», сюита молдавских танцев «Жок», «Танец бессарабских цыган», «Арагонская хота» на музыку Глинки, аргентинское «Гаучо», «Яблочко».

Художественный руководитель — Елена Щербакова. Мероприятия проводятся при поддержке Минкультуры РФ и министерства культуры Республики Абхазия. Организатором выступает Росконцерт.

Фото: пресс-служба Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева