В Москве пройдет фестиваль «Португалия для всех»

Смотр состоится 4-5 июня, сообщили организаторы.

В рамках фестиваля в Москву приедут звезды легендарных португальских романсов — знаменитые фадишты. Перед поездкой в Москву звезды португальского фаду приняли участие в специальной интернациональной фотосессии по мотивам произведения Островского «Бесприданница».

Концепция фотопроекта объединяет культуры России и Португалии, которые, несмотря на географическую удаленность, имеют много общего: красочные шали, уютные террасы и дворики, душевные песни под аккомпанемент гитары и даже привычку чаевничать за семейным столом.

Большое сходство имеют и музыка фаду с русским романсом, прекрасные и чарующие, неисчерпаемые в своей глубине и богатстве. Музыка фаду — неотъемлемая часть Португалии, ее душа и национальное достояние, говорится в сообщении.

Кука Розета (Cuca Roseta) — португальская знаменитость мирового уровня, автор «платинового» альбома, певица, поэтесса и композитор, актриса, модель, хедлайнер фестиваля фаду в Москве: «Первое, что определяет любую культуру, — это музыка. Я уже слышала о том, что в России есть музыкальный жанр, очень похожий на фаду. Русская культура восхищает меня, поэтому мне так хочется там побывать. Удивительно, как в двух таких далеких друг от друга странах люди так похоже выражают с помощью музыки страдание, надежду и нежность».

Катя Геррейру — обладательница одного из самых красивых голосов современного португальского фаду в сочетании с необыкновенным драматическим талантом. «Искренность и эмоциональность русской музыки очень похожи на то, что мы пытаемся передать в фаду. Это невероятно. Для фаду и романса не существует языкового барьера. Зрители могут не понимать текст, но могут сопереживать. Люди узнают себя в этих песнях, потому что они рассказывают о жизни на универсальном языке», — говорит она.

4-5 июня 2021 года Катя Геррейру, Элдер Моутинью, Педру Каштру и Рикарду Паррейра выступят в Москве в рамках месяца португальского фаду в культурном центре ЗИЛ. А 30 июня выступит Кука Розета. К празднику будет приурочена фотовыставка Ирины Галущенко и Алексея Онищенко «Самое вкусное в Португалии», а также дегустация португальских вин и продуктов.

Фотографии с фотосессии фадишту предоставлены организаторами.