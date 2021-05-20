Актриса и радиоведущая Галина Новожилова умерла в 98 лет

О смерти артистки сообщает «Интерфакс».

Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Ее смерть подтвердили ТАСС в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), в котором актриса служила с 1945 по 2003 год.

Галина Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. В 1940 году поступила в Театральное училище им. Щукина, но не окончила его. В 1943 году после окончания Московской театральной студии пришла в Центральный детский театр и стала ведущей актрисой театра.

Новожилова служила в театре до 2003 года, сыграв за эти годы более 60 ролей. Снялась в фильмах «Такая короткая жизнь», «Слезы капали». Была ведущей программ «С добрым утром!» и «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио. Озвучила множество мультфильмов.

Фото: Главная редакция литературно-драматических программ Гостелерадио СССР