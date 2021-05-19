В пустыне Нефуд нашли удивительно эстетичные каменные орудия возрастом 350 тыс. лет

Об открытии сообщает публикация в журнале S cientific R eports.

Результаты исследования древних артефактов опубликовала международная команда археологов. Предметы были найдены учеными в пустыне Нефуд на территории Саудовской Аравии в течение последнего 10-летия.

Возраст находок составляет около 350 тысяч лет. Раскопки шли на останках одного из старейших древнейших поселений ашельской эпохи в мире Аль-Насим, расположенном на севере страны в районе Хаил.

Здесь были найдены следы пресноводных озер и рек, которые в древности делали это место цветущим, обладающим влажным и умеренным климатом. На берегу озера находилась стоянка древних людей, которые умело обрабатывали орудия из камня.

Эксперты отмечают, что хотя каменные рубила соответствуют обычным для той эпохи типам, их отличает очень высокая степень симметрии и качества обработки. Формы орудий колеблются от яйцевидной до сердцевидной и треугольной. Рубила были сделаны из кусков железистого кварцито-песчаника, говорится в сообщении.

Фото: Scientific Reports