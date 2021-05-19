В администрации президента РФ раскритиковали практику закрашивания граффити

С критикой выступил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

По словам Новикова, городские власти России любят закрашивать граффити, хотя часто рисунки не являются крамольными или провокационными. «Это может быть вообще исторический деятель какой-нибудь», — отметил Новиков.

Представитель администрации президента напомнил, что недавно в одном из столичных регионов закрасили граффити с портретом Антона Чехова. «У коммунальных служб свое представление о прекрасном, ровная бежевая стенка лучше, чем стенка с самолетом или портретом Чехова», — сыронизировал Новиков в своем выступлении на восьмой международной конференции «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студентов».

За последнее время власти Петербурга закрашивали рисунки, изображавшие героев популярного скетча «Крутое пике», персонажей фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и другие граффити.

Фото: kremlin.ru