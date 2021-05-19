В центре Верхних Альп нашли языческое святилище галлов римского периода

Краткий отчет о находке опубликован на сайте Института превентивных археологических исследований I nrap.

В 2010 году археологи нашли здесь руины зданий римского периода и небольшие участки с остатками древнеримских храмов. Весной 2021 года раскопки были продолжены.

Как выяснили эксперты, культовый комплекс римских времен был еще крупнее, чем думали ученые. Ученые обнаружили, что на этом месте люди непрерывно вели свою деятельность на протяжении шести столетий, с I века до нашей эры до V века нашей эры. Здесь находилось несколько небольших храмов, самый древний из которых существовал в первом веке до нашей эры.

В ходе работ было обнаружено большое количество археологических артефактов, а также остатки помещений, в которых могли жить жрецы. Также было обнаружено множество масляных ламп и фрагментов бронзовых зеркал, мелких монет, разбросанных по всему комплексу.

В центре комплекса была найдена ритуальная яма, в которой нашли около 40 прекрасно сохранившихся масляных ламп. Также здесь были найдены две группы погребальных урн с человеческими останками, находившихся по обе стороны от входа в святилище.

По мнению ученых, в древности здесь находился постоялый двор для паломников. Это место было культовым сакральным центром, в которой сходились жители со всей Римской империи. Подношения, следы которых сохранились в святилище, связаны с языческими культами галльского народа Воконс, населявшего эти земли. Некоторые предметы принесли сюда из греческого города Салоники, отметили эксперты.

Фото: Inrap