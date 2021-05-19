Минкультуры спросили о прокате в России «Золушки» с вич-инфицированным геем

Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обратился с письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. В нем он попросил проинформировать о возможности выдачи прокатного удостоверения для нового фильма «Золушка».

Задолго до премьеры фильм привлек внимание общественности тем, что создатели выбрали на роль феи-крестной актера Билли Портера. 19 мая 51-летний чернокожий актер заявил о том, что заражен вирусом иммунодефицита человека, при этом он скрывал свой диагноз в течение 14 лет.

В обращени Кабанова задается вопрос о возможности выдачи прокатного удостоверения фильму на территории России. Если будет принято положительное решение, СПЧ просит разъяснить его соответствие требованиям законодательства России.

Отсутствие сведений о возможности проката фильма в России дает дополнительные поводы для фейк-новостей и ненужной агрессивной атмосферы, считает Кабанов.





Фото: кадр из фильма