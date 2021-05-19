Сыгравший в боевике «Турист» актер Владимир Петров рассказал о трудностях съемок

Премьера российского боевика состоится на телеканале «НТВ» 19 мая, в 23:40.

Актер рассказал на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» о том, как шли съемки в самом опасном уголке мира — Африке.

Сюжет картины рассказывает о реальных событиях, связанных с попыткой переворота экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Это привело к гражданской войне, вспышке преступности и бандитизма, из-за чего африканская республика попросила у России помощь.

В рамках соглашения о военном сотрудничестве, подписанного двумя государствами, и по согласованию с Советом безопасности ООН Россия направила в Африку 500 военных специалистов. Одним из них стал инструктор Гриша с позывным «Турист», роль которого в фильме исполнил Петров.

«Я увидел другую планету: красный песок, люди носят тяжеленные бананы на голове, у них идеальная осанка. Я в последний день посмотрел, что там происходит. По прилете я понял: не все так, как показывают по телевизору», — вспоминает актер.

По словам Петрова, наиболее сложным и опасным делом в съемках стала адаптация к местному климату. Африка — самый жаркий материк на планете, напоминает ФАН.

Фото: кадр из к/ф