В древней «Стране слепых» нашли руины здания возрастом 2300 лет

О находке сообщает H urriyet Daily News.

Открытие было сделано в одном из районов Стамбула — Кадыке. В незапамятные времена здесь находился город Халкидон, вошедший в исторические источники как «Страна слепых». Работы здесь начались в прошлом году, за это время археологи нашли десятки древних строений.

Недавно очередное здание было найдено неподалеку от железнодорожной станции Хайдарпаша. Постройка занимает большую площадь и выстроена в апсидальной форме, что характерно для древних храмов. Общая площадь строения составляет около 350 тыс. квадратных метров.

По мнению ученых, храм был построен в третьем веке до нашей эры. В ходе раскопок были найдены глиняные сосуды и монеты разных эпох, самые древние из которых датированы 6 годом до нашей эры. По мнению ученых, найденное здание было одним из ключевых для древнего города Халкидона, однако его предназначение пока не выяснено, так как в архитектуре строения не обнаружили никаких подсказок о его функционале.

Пока что известно лишь то, что храм был древнейшим архитектурным сооружением в этом районе. В то же время стоит учитывать, что неподалеку находился северо-западный порт Халкидона, поэтому крупное здание с таким же успехом могло быть и складом. Через дорогу от него была найдена группа зданий, напоминающая планировку древних дворцов, отмечается в сообщении.

Фото: hurriyetdailynews.com