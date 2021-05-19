Создатель фильма «Т-34» снимет триллер о схватке подлодки с гигантским кальмаром

Начало съемок запланировано на 2022 год.

Автором новой картины станет режиссер «Бригады» и «Т-34» Алексей Сидоров. Он решил снять фантастическую картину о битве подводной лодки с морским чудовищем, рассказал на очной защите Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства гендиректор кинокомпании «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин.

Новый проект «Кракен» рассказывает о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых ужасных чудовищ мирового океана. В настоящее время студия готовит работу, съемки должны начаться через год. «Может, чуть задержимся», — оговорился Верещагин.

Сюжет будет фантастическим, при этом все сценарные и художественные решения подчеркнут важность работы моряков, «без страха и упрека» выполняющих свой долг, отметил глава студии. Алексей Сидоров планирует использовать большое количество натурных съемок, актерам предложат пройти тренинги по морскому делу.

Работа над фильмом займет несколько лет, полагает Сидоров.

Фото: АПЛ «Северодвинск»/Минобороны РФ