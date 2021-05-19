Сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино» Татьяна Проценко умерла в 53 года

Об этом сообщил ее муж, актер Алексей Войтюк в разговоре с ТАСС.

По его словам, супруга скончалась сегодня, 19 мая, из-за онкологического заболевания.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино» Леонида Нечаева досталась ей случайно: ее увидела в поезде ассистент режиссера и пригласила на пробы.

Однако в дальнейшем Проценко решила не связывать свою судьбу с актерской деятельностью. Окончив киноведческое отделение ВГИКа, она работала редактором, также занималась компьютерным дизайном.

Фото: кадр из к/ф «Приключения Буратино»