Летний кинотеатр Garage Screen объявил о новых премьерах рубрики «Один раз увидеть»

Показы фильмов пройдут на площадке в июне и июле, сообщили в пресс-службе организаторов.

В июне и июле в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» пройдут российские премьеры фильмов из программы Роттердамского и Берлинского кинофестивалей: экспрессионистской драмы «Бебиа, по моему единственному желанию» художницы и писательницы русского происхождения Жужи Добрашкус, полнометражного дебюта гречанки Жаклин Лентзу «Луна, 66 вопросов» и грузинско-немецкой городской сказки Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?». Премьеры пройдут в рамках традиционной рубрики Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат.

«Бебиа, по моему единственному желанию» — режиссерский дебют Жужи Добрашкус, сплетающий актуальную грузинскую мифологию с античным мифом об Ариадне и Минотавре. 17-летняя модель Ариадна возвращается из Европы в родную деревню в Грузии на похороны бабушки. Там ее ожидает холодный прием со стороны матери и странный наказ от одного из родственников. Будучи младшим членом семьи, Ариадна должна совершить поминальный обряд, протянув нить от кровати бебии (груз. бабушка) в городской больнице до гроба в деревне, чтобы душа бабушки проследовала за телом. Ариадна нехотя соглашается и отправляется в долгий путь в сопровождении загадочного юноши Темо. Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Роттердамского кинофестиваля. На российской премьере в летнем кинотеатре Garage Screen картину представит режиссер Жужа Добрашкус.

«Луна, 66 вопросов» — полнометражный дебют гречанки Жаклин Лентзу, известной своими экспериментальными короткометражками, основанными на образных ассоциациях, снах и интуиции. После известия о несчастном случае с отцом — отдалившимся и страдающим от рассеянного склероза Парисом — молодая гречанка Артемида возвращается в Афины. Никто из членов разобщенной семьи, включая мать Артемиды — бывшую жену Париса, — не берется ухаживать за ним, поэтому девушка сама становится сиделкой. Пока отец проходит физиотерапию, дочь пытается понять, каково это — жить со склерозом, имитируя его различные симптомы. Мировая премьера фильма состоялась в конкурсе Encounters Берлинского кинофестиваля.

«Что мы видим, когда смотрим на небо?» — вторая полнометражная работа Александра Коберидзе, нового уникального голоса в грузинском кинематографе. Однажды летним днем в древнем магическом городе Кутаиси сталкиваются аптекарша Лиза и футболист Георгий. Они встречаются еще раз — на сей раз вечером — и, моментально влюбившись, договариваются о новом свидании, так и не узнав имен друг друга. Наутро Георгий и Лиза просыпаются в новых телах, потеряв все знания: он — о футболе, она — о медицине. Не узнав друг друга в кафе, где они собирались встретиться, пара нанимается туда работать, надеясь увидеть друг друга вновь. Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, где картина была удостоена приза ФИПРЕССИ.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото: кадр из к/ф «Луна, 66 вопросов»