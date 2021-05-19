Первое прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина выставят на торги за 12 млн руб

Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома, организовавшего торги.

Роман Пушкина для публики того времени был аналогом сериала, выходя с 1825 по 1832 отдельными выпусками по одной главе, говорится в сообщении. Кроме того, отрывки из романа печатались в альманах и журналах.

На аукционе будет представлено именно это издание в главах, собравшее 8 частей романа под одним переплетом. «Это одна из самых дорогих и редких русских книг, представляющая коллекционную ценность музейного уровня», — отметили в РАД.

Стартовая цена лота установлена в 12 млн рублей. В июле 2019 года подобное издание ушло на аукционе Christie's в Лондоне за 467,3 фунта стерлингов, что эквивалентно 582 тыс. долларов.

На аукционе также будут представлены прижизненные издания пушкинских поэм «Братья разбойники» 1827 года и «Кавказский пленник» 1822 года. Стартовые цены лотов установлены соответственно в 1,6 и 1,8 млн рублей.

Также на торги будут выставлены редкие автографы. Среди них кабинетное фото Петра Чайковского с дарственной надписью и пуанты Майи Плисецкой с ее автографом.

Фото: websiteaboutbusiness.com