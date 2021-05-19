«Мужчины полигамны»: Виктория Токарева оправдала возможные домогательства Табакова к 15-летней Прокловой

Известная писательница объяснила свою точку зрения в интервью «Комсомольской правде».

Токарева прокомментировала рассказ Елены Прокловой, спустя 50 лет раскрывшей некоторые неприятные детали своей биографии. В передаче «Секрет на миллион» на НТВ актриса рассказала о домогательствах очень известного актера. По ее словам, ей было 15 лет, а ему 30. Хотя она не называла имя, все поняли, что речь идет об Олеге Табакове, с которым она в это время снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда…».

По мнению Токаревой, причина того, что Проклова вдруг решила поделиться травматическими воспоминаниями, в ее возрасте. Во времена съемок в «Мимино» Проклова была «идеалом любого мужчины», однако с возрастом она начала переживать о своей внешности, считает Токарева.

Признание Прокловой в программе НТВ демонстрирует поведение женщины, обиженной и мстящей за то, что к ней остыли, считает Токарева. По ее словам, Табаков является «большой личностью» и «знаковой фигурой», которую нужно уважать, а не «унижать своими воспоминаниями».

Табаков — создатель театра «Табакерки», великий артист, вырастивший прекрасных актеров. «Как Прокловой не стыдно?» — задалась вопросом Токарева.

Даже если слова артистки и являются правдой, это личное дело Табакова, заявила писательница. «Я даже допускаю, что Табаков мог приставать к пятнадцатилетней нимфетке, потому что он мужчина. Мужчины полигамны», — безапелляционно заявила писательница в разговоре с КП.



