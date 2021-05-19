Осевшие в Забайкалье гунны перешли с мяса на рис и рыбу

Статья с выводами исследователей опубликована в Journal of Archaeological Science : Reports .

Археологи из Сибирского отделения РАН выяснили диету гуннов, живших во II веке до нашей эры — I веке нашей эры на территории Забайкалья оседло. Основу их рациона питания составляла не только продукция животноводства, но и зерновые культуры, а также рыба. Это стало подтверждением результатов ранних археологических раскопок. Статья опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Гунны как народ (хунны, сюнну) известны по китайским источникам начиная с III века до нашей эры. Кочевники стали известны благодаря своему победоносному продвижению в Европу из Центральной Азии в IV веке нашей эры. Покорив регионы и страны Европы, например, государство Германариха, гунны серьезно повлияли на Великое переселение народов. Самого большого могущества империя кочевых племен достигла при Аттиле, имя которого наводило страх и ужас на провинции древнего Рима.

На территории современной Монголии и Забайкалья в конце I тысячелетия до нашей эры гунны сменили скифские культуры. Первые памятники этой эпохи в Сибири, в том числе могильник Ильмовая падь, были найдены еще в XIX веке.

Гунны всегда были истинными кочевниками, однако на некоторых их стоянках археологи нашли зерна проса и сельскохозяйственный инвентарь. Это навело на мысль, что гунны могли вести и оседлый образ жизни, занимаясь не только скотоводством, но и земледелием.

Ученый Николай Крадин вместе с коллегами из Сибирского отделения Российской академии наук исследовал останки с памятников эпохи гуннов в Забайкалье конца II века до нашей эры — I века нашей эры. Эксперт смог реконструировать рацион питания местных жителей.

Исследователи выбрали 38 образцов костей, принадлежавших 9 людям, 28 травоядным животным и одной собаке. Находки были сделаны в Бурятии на могильниках Ильмовая падь (Кяхтинский район), Гуджир-Мыгэ и Енхор (Джиджинский район), Баргай (Тарбагатайский район), Нур-Тухум (Селенгинский район) и в селении Мангиртуй (Бичурский район).

Как показал изотопный анализ, рацион питания травоядных животных включал в основном степные травы и был схож с данными предыдущих исследований останков из Монголии, Северного Казахстана и Сибири. Однако ученые выяснили, что у останков овец и коз из Ильмовой пади и Нур-Тухума присутствует максимальное обогащение тяжелым изотопом азота, что может быть объяснено дигрессией пастбища. Подобные условия характерны для территорий, находящихся поблизости от поселений с полуоседлым или оседлым хозяйственным укладом, в рамках которого круглогодичный выпас скота происходит на ограниченной территории.

Данные археологии и свидетельства истории показывают, что скотоводство было основным видом хозяйственной деятельности гуннов. Это означает, что основным источником их питания были мясо и продукты из молока. Однако гунны Забайкалья имели смешанный рацион питания, главным образом из животной продукции и проса, а также пшеницы и ячменя. Находки орудий лова и костей таких пресноводных рыб, как ленок, хариус, таймень, осетр и омуль, указывают еще на одну часть рациона питания.

Археологи сделали вывод, что последние исследования ученых изменили представления о хозяйстве гуннов, которое основывалось на скотоводстве, однако при этом включало сельское хозяйство и ловлю рыбы. Кроме того, раскопки подтвердили и оседлый характер некоторых гуннских поселений.

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