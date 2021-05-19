Союз композиторов России запускает программу для авторов и исполнителей музыки

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Союза композиторов России.

Союз композиторов России запускает программу «Ноты и квоты», которая поможет российским композиторам получать заказы на создание музыки. Программу поддержало Министерство культуры РФ.

Проект призван свести композиторов и исполнителей друг с другом, отмечается в сообщении. «Творческие коллективы и солисты могут заказать сочинение композитору, который является членом Союза композиторов. Если заявка побеждает, то новое сочинение должно быть исполнено в течение следующих концертных сезонов, с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года, а автор музыки получит свой гонорар», — пояснили в пресс-службе.

Программа дает возможность финансировать четыре сочинений для камерного состава или соло, три — для малого ансамбля, два — для большого ансамбля, одно — для оркестра и (или) хора. Гонорары композиторов будут находиться в диапазоне от 160 тыс. до 800 тыс. рублей.

В пресс-службе подчеркивают, что проект является первым шагом к систематической финансовой и организационной поддержке композиторов, его основной задачей является поддержка творчества современных российских авторов, чтобы их произведения исполнялись на российских и мировых сценах.