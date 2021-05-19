Звезды Большого театра представляют программу современных балетов POSTSCRIPT

Премьера новой балетной программы состоится 25 и 26 мая на Новой сцене Большого театра, сообщили организаторы.

Продюсерская компания MuzArts готовит вечер современной хореографии, куда войдут работы таких балетных мэтров, как Алексей Ратманский, Уэйн Макгрегор, Сиди Ларби Шеркауи, Пол Лайтфут и Соль Леон. В центре программы – прима Большого Ольга Смирнова, которую зрители увидят в трех балетах из четырех, вошедших в программу.

Спектакли представят ведущие солисты главного театра России: Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Артемий Беляков, Денис Савин, Якопо Тисси.

«Идея проекта родилась после того, как мы поставили для Ольги Смирновой новый номер «Макгрегор + Мюглер». После успешной премьеры в Лондоне было принято решение создать новую программу и пригласить выдающихся хореографов нашего времени. Каждый из приглашенных творцов неповторим в своем стиле, хореографической пластике, своих взглядах и жизненной философии. Их номера наполнены вдохновением, эмоциями, которые они искусно выражают через внутренний мир и физические возможности артистов», — рассказывает продюсер MuzArts Юрий Баранов.



