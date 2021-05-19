Михайловский театр представил премьеру «Опричника» Чайковского

Первый показ спектакля прошел во вторник, сообщает ТАСС.

Постановка одной из ранних редко исполняемых опер Петра Чайковского «Опричник» рассказывает о временах царствия Ивана Грозного, сообщил перед премьерой режиссер-постановщик Сергей Новиков. Цель авторов постановки была в том, чтобы вернуть произведение Чайковского в репертуар российского музыкального театра.

«Мы пытаемся показать зрителю, что у Чайковского есть разные произведения, которые совершенно зря игнорируются современными постановками», — пояснил Новиков. Спектакль имеет потенциал, который может быть интересен для современной публики, считает режиссер-постановщик.

В постановке участвует Сергей Безруков в роли князя Жемчужного, Валентина Феденева в роли его дочери Натальи, а также Антон Пузанов, Екатерина Егорова, Алексей Тихомиров, Иван Гынгазов и другие.

Сюжет рассказывает о том, как главный герой хочет вернуть свою невесту и восстановить честь семьи. Спектакль разворачивается на фоне декорации с обилием исторических деталей, рассказывая историю борьбы за любовь.

Либретто к спектаклю композитор создал на основе реального исторического сюжета — трагедии Ивана Лажечникова. Премьера постановки прошла в Петербурге в 1874 году.

На фото: А. М. Васнецов, эскиз декорации к опере «Опричник» (1911)