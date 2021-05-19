Премия имени Фазиля Искандера объявила лонг-лист соискателей

Об этом рассказали в учредившем премию Русском ПЕН-центре.

В длинный список соискателей премии вошли более 150 авторов. Среди них писатели Роман Сенчин, Вадим Месяц, Светлана Василенко, Анатолий Головков, Даур Начкебиа, Бахытжан Канапьянов, Анастасия Ермакова и Владимир Тучков, рассказали в центре.

В очередном конкурсе приняли участие литераторы, драматурги, киносценаристы и переводчики из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, США, Португалии, Турции и других стран.

За пять лет существования премии имени Фазиля Искандера русская литература, которую создают представители разных национальностей на русском языке, живет и укрепляется так же, как и вся Россия, отметил президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Евгений Попов в разговоре с ТАСС.

«С каждым годом мы получаем все больше и больше конкурсных работ не только из России», — сообщил он. Премия Искандера открывает дорогу к всенародному признанию, имена победителей становятся известными всей читающей публике, пояснил Попов.