Театр имени Евгения Вахтангова отметил 100-летие изданием книг о своей истории

Об этом пресс-атташе театра Елена Кузьмина сообщила ТАСС.

Книги были опубликованы совместно с издательством «Театралис». Среди них «Наш Этуш», «Вахтанговцы после Вахтангова» и «Если б я не была актрисой...».

Презентация изданий состоится в среду на сцене «Арт-кафе».

Двухтомник Владислава Иванова и Анны Бруссер «Вахтанговцы после Вахтангова» был выпущен в 2020 году. Издание основано на личных и домашних архивах первого поколения вахтанговцев, пояснили в театре. В него вошли дневники, письма, выступления, раскрывающие жизнь Третьей студии и Театра имени Евгения Вахтангова в 1920-1930 годы.

«Книга восхищает своей человеческой простотой и профессиональной сложностью. Не случайно это уникальное издание стало лауреатом премии «Театральный роман» 2020 года», — отметила Кузьмина.



