Манижа выступит в первой части финала «Евровидения»

Представительница России получила свой номер на жеребьевке во время пресс-конференции после полуфинала.

Россия будет выступать в первой части, сообщила ведущая конференции. Таким образом, Манижа выступит в первой части финала международного конкурса, которая пройдет 22 мая.

Исполнительница призвала больше петь на «Евровидении» по-русски. «Люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с песней на русском языке. 18 лет назад «Тату» были на евровизионной сцене и пели по-русски. Так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски», — заявила она.

Первый полуфинал прошел во вторник вечером в Роттердаме на арене «Ахой». По результатам в музыкальном соревновании вместе с Манижей сохранили свои места исполнители из Азербайджана, Бельгии, Израиля, Литвы, Норвегии, Швеции, Кипра, Мальты и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал выйдут еще 10 участников.

Финалистами автоматически становятся представители государств «большой пятерки» «Евровидения», основавшими конкурс. Это Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также исполнитель из страны, который победил в прошлом конкурсе (Нидерланды).

Фото: скриншот трансляции «Евровидения»