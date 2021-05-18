Во Владивостоке открылась выставка о Романовых из собрания Музеев Московского Кремля

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Открытие экспозиции, посвященной Дому Романовых, состоялось в Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

В церемонии открытия приняли участие директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко, директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай и директор Департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Елена Миловзорова.

Выставка включает 80 экспонатов, которые участвовали в различных церемониях: воинских, дипломатических, посольских. «Романовы. От царя до императора» — третий совместный проект Музеев Московского Кремля и Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. В экспозиции выставки жители и гости Владивостока могут увидеть коллекции главной музейной сокровищницы страны.

Посетители выставки ознакомятся с семью тематическими разделами, в которых смогут увидеть средневековые царские регалии, памятники иконописи и реликвии из Оружейной казны, драгоценные элементы парадного конского убранства. Отдельный раздел выставки посвящён правлению Петра I. Гостям представят портреты, личные вещи царя, предметы, увековечившие историю Северной войны и Полтавской битвы.

Выставка продлится до 26 сентября. К мероприятию организаторами подготовлен каталог экспозиции. Для посетителей предусмотрены аудиогид и тематические экскурсии. Для юных гостей – игровые и познавательные занятия.