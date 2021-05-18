Весенний Праздник фонтанов в Петергофе состоится 22 мая

Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Петергоф».

В этом году церемонию посвятят 300-летию водоподводящей системы, питающей фонтаны Петергофа.

Авторы сценария, старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК Д.Д. Соколов и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е.Я. Кальницкая, назвали этот праздник «…Воду привесть, дабы лилась». Такова точная цитата из Пунктов, которые Петр Великий утвердил лично, перечисляя необходимые работы в Петергофе в 1721 году.

Театральное действие на Большом каскаде развернет перед зрителями увлекательную историю создания фонтанной системы. По велению Петра «огород, не хуже версальского» планировали устроить в Стрельне, сами фонтаны должны были работать от ветряной мельницы и машины, приводимой в действие лошадьми.

Судьбу Петергофа решила случайная поездка Петра к Ропшинским высотам в августе 1720 года. Императору стало понятно, что воду можно направить к Петергофу без всяких машин и механизмов, только благодаря естественному рельефу.

Почти год ежедневно тысячи солдат работали над сооружением фонтанного водовода. 8 августа 1721 года Петр Великий собственноручно, орудуя заступом, открыл течение воды по каналу. К следующему утру вода дошла до Петергофа и были пущены все фонтаны и каскад.

Вместе с создателем водовода в театрализованном празднике на Большом каскаде появятся и другие герои «фонтанной истории»: французский архитектор Леблон, автор самого первого неосуществленного «Водяного плана» Петергофа, и русский гидравлик-самоучка Туволков, спроектировавший трассу водовода, которая действует до сих пор. Состоявший при дворе герцога Голштинии камер-юнкер Берхгольц поделится восторженными воспоминаниями об открытии Морского канала Петергофа. Прозвучат слова французского посла Кампредона о самых первых петергофских дворцах.

В театрализованном представлении на Большом каскаде примут участие несколько десятков студентов СПбГИК, а также профессиональные артисты оперы и балета. По традиции Весенний праздник фонтанов завершится пуском фонтана «Самсон» и пиротехническими залпами над Большим петергофским дворцом.

Для посещения праздника достаточно приобрести входные билеты в Нижний парк на сайте tickets.peterhofmuseum.ru либо в день посещения в кассах парка или билетных терминалах.

Стоимость входных билетов в Нижний парк: 450 рублей – граждане РФ и Евразийского экономического союза; дети до 7 лет – бесплатно, независимо от гражданства; посетители до 16 лет – бесплатно для граждан РФ. Полный список льгот размещен на сайте: https://peterhofmuseum.ru/plan-a-visit/preferential#accord2

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»