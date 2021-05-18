Скифо-сибирский звериный стиль повлиял на искусство древних ювелиров Китая

Об этом говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Heritage Science .

Скифо-сибирский звериный стиль распространился в древности на территории от Северного Причерноморья до степей Средней Азии и Южной Сибири. Для него характерен канонический набор поз различных животных, в том числе пантер, кабанов, лосей, олени, волков, лошадей и других. Оригинальность и экспрессия стиля породила множество заимствований в других древних культурах, в том числе китайской.

На территории китайской Внутренней Монголии в 1979 году был найден некрополь Сигоупань, датированный примерно IV веком до нашей эры. В одном из захоронений находился мужчина, рядом с которыми лежали бронзовые наконечники стрел и другие артефакты. В правой руке погребенного находился железный меч с золотыми вставками, на теле и вокруг было найдено множество других золотых украшений.

Ученые из Северо-западного политехнического университета Китая исследовали технологию изготовления и химический состав артефактов из гробницы. Для исследования были отобраны прямоугольная золотая бляшка с лошадьми, бляшка с оленями и ряд других находок.

Анализ предметов привел ученых к выводу о том, что золотые бляшки были выполнены путем двусторонней резьбы для создания трехмерного рисунка, как это делали скифы. Находки имеют существенные отличия от других предметов этого времени, найденных в Китае и среднеазиатских степях и изготовленных с помощью пресс-форм.

В же время артефакты имеют, несомненно, китайское происхождение. На бляшках и накладках конской сбруи имеются даже надписи на китайском языке, позволившие проследить их происхождение вплоть до мастерских Чжао и Цинь. При этом несомненные заимствования из скифской культуры говорят о влиянии скифских мастеров на китайских ювелиров, заключают ученые.

Фото: Yan Liu et al. / Heritage Science, 2021