Создатели офицерской истории о Крыме попали в черный список Украины

Письмо с перечнем лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, было опубликовано министерством культуры и информационной политики.

По представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, «создающих угрозу национальной безопасности», были внесены трое российских актеров, режиссер, оператор и композитор музыки для фильма «Пункт пропуска. Офицерская история».

В список попали актеры Александр Зачиняев, Иван Соловьев, Валерий Карпов, актриса и режиссер Вера Соколова, композитор Евгений Ширяев и оператор Леонид Рудкевич. Все они участвовали в съемках российского фильма, повествующего о реальной истории военнослужащих-крымчан, попавших в плен СБУ.

На данный момент в «черном списке» Украины находятся 187 человек, по мнению властей страны, угрожающих ее нацбезопасности. Среди них Никита Михалков, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Михаил Боярский и другие.

Фото: кадр из к/ф «Пункт пропуска. Офицерская история».