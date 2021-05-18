Вдова Ланового открыла в память о нем звезду в Туле

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тульской области.

В рамках проходящего в Туле XIX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова на «Аллее Славы» города состоялось открытие звезды народного артиста СССР Василия Ланового.

Фестиваль начался 17 мая и закончится 22 мая. В церемонии участвовала вдова Ланового, актриса Ирина Купченко. Кроме того, присутствовали народная артистка РСФСР Алина Покровская и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Во вторник, 18 мая, в тульском кинотеатре «Майский» пройдет вечер «Василий Лановой. Есть такая профессия», в ходе которого Алина Покровская выступит перед зрителями.

«Аллея Славы» звезд военного кино была открыта у Тульского дворца молодежи в 2019 году во время XVII Международного фестиваля военного кино. Первых табличек были удостоены советский кинорежиссер Юрий Озеров, актеры театра и кино Михаил Ножкин, Сергей Никоненко и Лариса Голубкина.

Фото: Кадр из к/ф «Офицеры»