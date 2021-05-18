Любимова поздравила работников музеев с профессиональным праздником

Поздравление министра культуры РФ к Международному дню музеев опубликовано пресс-службой ведомства.

В своем поздравительном обращении Ольга Любимова отметила, что сегодня музеи России представляют собой современные историко-художественные и культурно-просветительские комплексы, которые твердо занимают в мире лидирующие позиции, каждый год привлекая миллионы посетителей.

В прошлом году учреждения ответили на пандемию безусловным технологическим прорывом, отметила министр. «Вынужденный переход в виртуальное пространство помог найти новые формы работы. Все учреждения достойно выстояли перед пандемией, активно принимали участие в разработке и развитии цифровых проектов», — подчеркнула Любимова.

В течение прошлого года Музейный фонд увеличился почти на миллион экспонатов, чего удалось добиться благодаря энтузиазму и неравнодушию музейных работников, отметила министр.

«Ежедневный кропотливый труд экскурсоводов, реставраторов, художников, историков, методистов, научных работников позволяет людям прикоснуться к прошлому, приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны, а также познакомиться с тенденциями современного искусства и достижениями науки и техники», — добавила глава ведомства.

В заключение Любимова попросила принять искренние слова признательности за преданность музейных работников избранному делу и верность традициям. «От всей души желаю вам ярких творческих открытий, гармоничного роста и благополучия!» — заключила министр.