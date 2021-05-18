В туннелях под Иерусалимом нашли бронзовую лампу-талисман

О находке сообщает Livescience .

В ходе раскопок древних туннелей под Иерусалимом археологи нашли среди камней талисман в виде масляной лампы из бронзы, имеющей форму половины гротескного человеческого лица. Ученые датируют находку возрастом не мнее 2 тыс. лет.

Объект был заложен в фундамент здания римского периода города (примерно с 63 г. до н.э. — 300 г. н.э.). Такие дома здесь начали строить после разрушения города и Второго Храма римскими войсками в 70 г. н.э.

По словам экспертов, лампу могли заложить в фундамент здания как ритуальный талисман на удачу и покровительство богов.

Благодаря этому лампа настолько хорошо сохранилась, что до наших дней дошел даже ее оригинальный фитиль, который до сих пор находится внутри. По словам экспертов, лампа, вероятно, была сделана римским художником по металлу и напоминает маски римского театра.

Наконечник лампы выполнен в форме полумесяца, ручка — в виде листа аканта. По словам экспертов, в Иерусалиме никогда раньше не находили подобного артефакта, его открытие вызывает ряд новых вопросов. До сих пор во всем мире было найдено лишь несколько таких ламп, отмечается в сообщении.

Фото: Livescience