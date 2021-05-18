Хор имени Пятницкого отправился с гастролями на Дальний Восток

Об этом рассказала министр культуры Амурской области Надежда Доргунова в разговоре с ТАСС.

В рамках гастролей артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого уже дали свой первый концерт в Благовещенске, который стал первым городом тура по Дальнему Востоку. Поездка посвящена 110-летию коллектива.

«Приезд стал возможен в рамках федеральной программы «Мы — Россия», которая внесена во всероссийский гастрольный план Министерства культуры РФ», — пояснила Доргунова.

В силу своей удаленности дальневосточные жители не могут позволить себе прийти на концерт Хора имени Пятницкого в Москве, поэтому, когда такой прославленный коллектив приезжает к нам, это оказывает честь региону, отметила она.

Приезд стал возможен благодаря Министерству культуры РФ. С этого года коллектив возобновил гастрольный план, говорится в сообщении. «Концерт, который артисты дали в Благовещенске, прошел при аншлаге», — отметила Доргунова.

После Благовещенска коллектив поедет в Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Фото: pyatnitsky.ru