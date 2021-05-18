Вход на концерт «Классика на Дворцовой» в Петербурге ограничили электронной регистрацией

Об этом сообщил в эфире «Радио России» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

День основания Петербурга традиционно отмечается 27 мая. Посвященный празднику концерт «Классика на Дворцовой» в этом году будет ограничен из-за эпидемической ситуации. Чтобы его посетить, потребуется пройти электронную регистрацию, пояснил градоначальник.

Билет на концерт можно будет оформить онлайн. Такой формат согласовал Роспотребнадзор для минимизации рисков коронавирусной инфекции, пояснил Беглов.

Год назад у города не было выбора, поэтому все лучшие проекты пришлось перевести в онлайн. Сегодня есть и выбор, и опыт, и ресурсы для сохранения важных планов, одним из которых является вакцинация, пояснил Беглов.

В рамках концерта «Классика на Дворцовой» прозвучат выступления известных оперных певцов, артисты балета представят свои хореографические партии. Несмотря на регистрацию, вход на концерт будет бесплатным, отметил глава города.

Фото: classicgala.ru