Фестиваль военного кино к 100-летию Юрия Озерова открылся в Туле

Об этом сообщает ТАСС.

Международный фестиваль военного кино им. Юрия Озерова посвящен 100-летию со дня рождения режиссера и 80-летию обороны Тулы и Москвы. Смотр проходит уже в девятнадцатый раз, из них седьмой раз в Туле, отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Конкурсная программа фестиваля открылась фильмом «Огонь» (2020, режиссер-постановщик А. Нужный). Закроется фестиваль лентой «Красный призрак» (2021, режиссер-постановщик Андрей Богатырев).

Показы работ российских и зарубежных авторов пройдут на полутора десятках площадок в Туле, Дубенском, Щекинском, Арсеньевском, Ясногорском и других районах.

В программу фестиваля войдут кинокартины из номинаций «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «АКМ» (короткометражные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы), уточнили в пресс-службе.



